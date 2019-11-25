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Son dakika.. Muharrem İnce’den yeni açıklama

CHP'li Muharrem İnce hakkındaki iddialarla ilgili yeni bir açıklama yaparak, "Bana iftira ve kumpas olduğu ortada. CHP yönetimi parti içindeki iftiracıyı bulup cezalandırmalı" dedi. İnce sosyal medyadan paylaştığı mesajında, seçim çalışmaları boyunca bazı medya kuruluşlarında hiç yer bulamadığını da hatırlatarak, "Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah’tan gelsin" şeklinde ifadeler kullandı.

11:13 -
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Son dakika.. Muharrem İnce’den yeni açıklama

Saray’a gittiği yönündeki iddiaların kendisine yönelik ‘kumpas’ olduğunu söyleyen CHP’li Muharrem İnce, yeni bir açıklama daha yaptı.

İnce Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

SENDEN GELECEK RAHMET ALLAH’TAN GELSİN

Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır.

O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.

Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting yaptım. Yandaş medyada tek satır haber olmadım. Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Geçmişte beni yazmayarak, bugünse yazarak bana zarar vermeye devam ediyor.

Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah'tan gelsin.

 

CHP Muharrem İnce son dakika
Son güncelleme: 11:41 25.11.2019
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