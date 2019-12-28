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Son dakika… Murat İde’ye saldırıyla ilgili 1 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı, gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili bir kişi yakalandı.

17:51 -
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Son dakika… Murat İde’ye saldırıyla ilgili 1 kişi yakalandı!

Gazeteci Murat İde’ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alındı.

Araçlardan biri polis tarafından durduruldu.

E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulundu.

Polisin diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.

NE OLMUŞTU?

7-8 kişinin saldırısına uğradığını ifade eden İde, şunları söylemişti:

* Programdan sona eve geçtim. Eve girerken bir grubu fark ettim. O arada müdahale imkanımız olmadı.

* 7-8 kişiydiler, saldırdılar. Aramızda arbede oldu. Ruhsatlı silahım yere düşüp görünce kaçtılar.

* Bir süredir tehdit konusunda birtakım hadiseler oluyor zaten. Böyle bir bilgimiz vardı. Böyle bir hazırlık olduğunda daha dikkatli temkinli davranıyorsunuz. Bir anlık boş bulunduk.

* Yazılılarla ilgili bir takım tehditler geliyordu. Ancak bunları çok önemsemiyorum. DHA

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Son güncelleme: 17:55 28.12.2019
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