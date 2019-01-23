Son dakika… Mustafa Sarıgül CHP’den istifa etti

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkan adaylı için CHP'den aday adaylığı başvurusunu yapan Mustafa Sarıgül, bugün CHP'den istifa etti. “CHP yönetimine kırgın ve tepkiliyim” diyen Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı'na adaylığının sürdüğünü açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Sarıgül “CHP ya kazanmak istemiyor; ya da umut olmayı beceremiyor” dedi.

Sarıgül açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Yıllardır gece gündüz çalışmaktan yorulmayan ben, dört yıldır gece gündüz Şişli'de yerel seçimlere hazırlanan ben, seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum! Hepimiz biliyoruz ki ülkemiz için hayati önem taşıyan önümüzdeki yerel seçimler 2 ay sonra yapılacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaylarımızı bile bir türlü belirleyemedik.”

5 yıl önce yapılan yerel seçimlerde aday olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için “O süreçte büyük hayal kırıklığı yaşadım; kimselere söyleyemedim” diyen Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP YA KAZANMAK İSTEMİYOR; YA DA UMUT OLMAYI BECEREMİYOR”

“Bir önceki seçimde İstanbul'u bana emanet eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala Şişli adayını açıklamaması beni kırdı. Ben siyasette hayli tecrübeliyim, siyaset tuzaklarına düşmem ve ucuz oyunlara gelmem. Bugüne kadar sessiz kalmam parti terbiyemden gelir; farkında olmadığımdan değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nden vefa görmedim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil… Partili yurttaşlarıma asla değil… Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine kırgınım, tepkiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi ya kazanmak istemiyor; ya da umut olmayı beceremiyor.”

“CHP YÖNETİMİNİ VE KILIÇDAROĞLU'NU RAHATLATMAK İÇİN İSTİFA EDİYORUM”

Sarıgül istifasını ise şu sözlerle açıkladı: “CHP'nin daha çok yıpranmaması için ve ya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden üzülerek istifa ediyorum.Bu kararımın başta Şişli'de yaşayan yurttaşlarım olmak üzere ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. CHP yönetimine ve Sayın Kılıçdaroğlu'na en kısa sürede tüm Türkiye'deki adayları aynı anda açıklamalarını ve Cumhuriyet Halk Partili seçmenleri daha fazla üzmemelerini öneriyorum. “

“ŞİŞLİ HALKININ GÖSTERDİĞİ YOLDA YÜRÜYECEĞİM”

Hakkında başka partiye geçeceği iddiaları bulunan Mustafa Sarıgül, “Siyaseti bırakmıyorum ama bu kararı aldığım bugün için hayır. Kendimi bugünden itibaren Şişli'de yaşayan yurttaşlarıma emanet ediyorum. Huzuru onların arasında buluyorum. Onların göstereceği yolda yürüyeceğim” dedi.