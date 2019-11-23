Son dakika… Rahmi Turan kaynağını da açıkladı: Talat Atilla

Sağlık sorunları için gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da tedavi gören Rahmi Turan, gündeme bomba gibi düşen “Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP’li” yazısındaki kaynağını da açıkladı.

“KAYNAĞIM GAZETECİ TALAT ATİLLA”

Londra’dan telefonla sorularımızı yanıtlayan Turan; “Gerek ilk yazımda gerekse dün geceki açıklamalarımda kaynağımı asla açıklamayacağımı söylemiştim. Açıkçası; açıklamayı da düşünmüyordum. Fakat bana ‘Muharrem İnce’ ismini veren kaynağımın, bugün bazı haber sitelerine yaptığı ‘Rahmi Turan’ın haber kaynağı ben değilim’ açıklamasını görünce o ismi açıklamaya karar verdim. Bana Muharrem İnce ismini veren kaynağım gazeteci Talat Atilla’dır” dedi.

“MECBUR KALDIM…”

Turan sözlerini şöyle sürdürdü “Kendisi de bu bilgiyi çok güvenilir olduğunu söylediği bir başka kişi tarafından elde etmiş. Dediğim gibi kaynağımı açıklamayacaktım ama onun ‘kaynak ben değilim’ açıklamasını görünce ismini açıklama mecburiyetinde kaldım”