Son dakika… Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, tutuklu olduğu dosyada tahliye kararı verildi. Ancak bir başka dosyadan da hükümlü olduğu için Demirtaş cezaevinden tahliye edilmeyecek.
Selahattin Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir, Demirtaş’ın tutuklu olduğu dava için oy birliği ile tahliyesine karar verildiğini açıkladı. Demirtaş bir başka dosyadan hükümlü olduğu için hapiste tutulmaya devam edecek.