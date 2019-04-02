Son dakika haberi… Yeniden sayıldıkça İmamoğlu’nun oyu artıyor!

Sabah saatlerinde İstanbul Kadıköy’de itiraz edilen sandıklardan çıkan sonuçta, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun lehine 450 oy artışı olduğu ortaya çıkmıştı. Benzer artışlar az önce resmiyet kazandı.

İLGİLİ HABER Son dakika: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş el ele...

BAĞCILAR'DA 315 OY CHP'YE GEÇTİ

Yapılan itirazlar sonucu yeniden sayım kararı verilen İstanbul Bağcılar 4. Bölgede CHP'nin oylarının 315 adet daha attığı bildirildi.

İLGİLİ HABER İmamoğlu: Gerçek kazananın kim olduğunu gösterdim

ÜSKÜDAR'DA 150, PENDİK'DE 115

Ekrem İmamoğlu'nun lehine oy artışının yaşandığı iki ilçe de Üsküdar ile Pendik oldu.

CHP'den elde edilen bilgiye göre; Üsküdar'daki yeniden sayım sonrasında 150, Pendik’teki yeniden sayım sonrasında ise 115 oy daha İmamoğlu'nun hanesine yazıldı.

YSK verilerine göre 24 bin 55 olan Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 30 binin üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığının bu artışlarla ilgili ilerleyen dakikalarda açıklama yapacağı da öğrenildi.