Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İmamoğlu’ndan, Göksu’ya tepki…

Meclis oturumlarının kaç gün süreceğine ilişkin tartışma uzayınca İmamoğlu aynı konuyla ilgili söz isteyen Göksu’ya “Tevfik bey konu kapandı, ikinci önergeye geçin” dedi.

İLGİLİ HABER İmamoğlu ve Trabzonlulara 'Pontus' diyen AKP'li Tevfik Göksu bu kez de SÖZCÜ'yü hedef aldı

Göksu da “Siz mi karar vereceksiniz ne konuşacağımıza” diye tepki gösterdi.

İLGİLİ HABER Son dakika! İmamoğlu açıkladı: 980 milyon lira 1 haftada buhar olmuş!

İmamoğlu da Göksu’ya söz vermeyerek mikrofonunu açtırmadı ve “Ben meclis başkanıyım. Tabi ki ben karar veririm” dedi.

Daha sonra toplu ulaşımın milli ve dini bayramlarda ücretsiz olmasına ilişkin teklifler okunarak gündeme alındı ve ilgili komisyonlara havale edildi. Tekrar söz alan Göksu,şunları söyledi;

“Öncelikle 10 yıldır Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görev yapıyorum. 10 yıldır sizin oturduğunuz yerde meclis başkanımız ya da meclis başkan vekillerimiz oturdu. Ben hiçbir zaman CHP Grup Başkanvekilinin sözünün kesildiğini görmedim. Bu Meclis, sizinle buna da tanıklık etti. Demokrasi anlayışını bu demek ki. Diğer taraftan herhangi bir polemik olmaması açısından biz meclis çalışmaları açısından basındaki beyanınız üzerine bu teklifi getirdik. Keşke grup başkan vekillikleri olarak tartışıp bunu gündeme getirseydik. Ancak bu tartışma zemini oluşmadı. Şu anda siz, meclisin iradesini engelleyerek teklifi gündeme almadınız. Bu hukuken bir suçtur. Hakkınızda suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyorum.”

İLGİLİ HABER AKP'den İBB'de toplantı muhalefeti!

İmamoğlu ise “Başka bir önergeye geçildi. Söz istediniz önergeyi sunmadınız. Şimdi söz verdim kendinizi ifade ettiniz. Siz benim demokrasi anlayışımdan şüphe etmeyin” karşılığını verdi.