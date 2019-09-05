Sözcü avukatı İsmail Yılmaz çarpıcı detaya dikkat çekti

SÖZCÜ avukatı İsmail Yılmaz savunmasında, davada Cumhurbaşkanlığı'nın müşteki olmamasına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı, Marmaris'te yaşanan suikast teşebbüsünün mağdurudur. Şayet Gökmen Ulu'nun bu haberinin darbecilere yer gösterdiği iddiası var ise zaten Cumhurbaşkanı ve avukatları mutlaka davada taraf olurdu. Demek ki gerek görülmemiştir. Gerek görülmedi ve muhabirimizden şikayetçi olunmadı ise halen Gökmen'e bu asılsız suçlamayı yapmak, bu suç üzerinden dosyayı yürütmek gereksiz bir çabadır” dedi.

Soruşturma savcısının, soruşturmayı tek yanlı ve sadece sanıklara suç yükleme amacı ile yürüttüğünü kaydeden Yılmaz, soruşturmadaki hataları tek tek sıraladıktan sonra yargılamadaki hatalara dikkat çekti. Yılmaz şunları kaydetti:

‘DELİLLER TOPLANMADI'

1- Sanık lehine olan delillerin toplanması ilkesine uyulmamıştır. Deliller toplanıp tartışılmamıştır. Delillerin yasaya uygun şekilde toplanması ve tartışılması gereği, birçok içtihatla mevcuttur. Aksine durum Yargıtay tarafından bozma gerekçesidir.

2- Birçok haklı talebimiz reddedilmiştir. Mesela bilirkişi incelemesi yapılması talebimiz olmuştur. Sadece savcının yaptırdığı bilirkişi incelemesi ile yetinilmesi yanlıştır. Oysa ki bilirkişi incelemelerinin yargılama sırasında da adil şekilde yapılması gerekirdi.

3- Haksız yere ve delil olmadan Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. Bakanlık bu kırmızı bülteni 2 defa iade etmiştir. İkinci iade gerekçesinde bu bültenin delili olmadığını söylemiştir. Şimdi 3. kez aynı bülten bakanlığa gönderilmiştir. Kesin delil olmadan çıkarılan bu kırmızı bültenler itibar görmemektedir. Dış dünyada Türkiye'nin itibarı zarar görmektedir.

4- Yargılama eksik yapılmıştır. Eksik yargılama ile ceza verilmesi yasaya ve Yargıtay içtihatlarına uygun değildir.

5- İddia makamı eksik inceleme ile mütalaa yazmıştır. İddia makamı bu dosyaya yeni atanmış olup, gerekli araştırmayı yapmadan ve dosyaya tam hakim olmadan mütalaa yazmıştır.

Tüm sanıklar hakkında ceza istemiştir. Ceza isterken iddianameyi tekrar etmiştir. Sanıkların eylemlerini saymamıştır. Hangi sanığın hangi suçuna hangi cezanın istendiği belli değildir. Sanıkların teker teker tüm fiillerinin delille riyle birlikte sayılması gerekir. Bunlar yapılmadan genel ifadelerle ceza istenmiştir. Yargı bu davayı açmakla yanlış yapmıştır. Artık bu yanlıştan dönmesi gerekir. Yanlışta ısrar etmenin anlamı yoktur.