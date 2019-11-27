SÖZCÜ davası beraatla sonuçlanmalıdır

Adalet Bakanlığı bütçesinin TBMM'deki görüşmelerinde söz alan CHP milletvekilleri, SÖZCÜ davasını gündeme getirdi. Ünal Demirtaş, Atakan Ünver, Sezgin Tanrıkulu ve Alpay Antmen, davada yaşanan çarpıklara dikkat çekerek, “SÖZCÜ gazetesi davasında yargılananlar beraat edecekleri yerde birde gazetenin sahibi hakkında kırmızı bülten çıkarmak istiyorlar” dediler.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş: FETÖ'yle uzaktan yakından ilgisi olmayan, FETÖ'yle mücadele eden, muhalif kimliğiyle yayın yapan SÖZCÜ gazetesi davasında yargılananlar beraat edecekleri yerde gazetenin sahibi hakkında kırmızı bülten çıkarmak istiyorlar. Umarım SÖZCÜ davasında hukuk işler ve bir kişiye bile ceza verilmeden herkes beraat eder.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: SÖZCÜ, Cumhuriyet başta olmak üzere ömrü FETÖ'yle mücadeleyle geçmiş gazete ve yazarlara karşı FETÖ taktikleriyle sindirme operasyonları yapılıyor. Hakim ve savcılar ‘FETÖ suçlaması ya da sürgüne uğrar mıyız?' endişesi taşıyor. FETÖ'ye açık destek verenler dışarıda. İktidardan tanıdığı olan kurtuluyor ama iktidarı eleştiren, bir tweet atan çocuklar dahi gözaltına alınıyor.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver: SÖZCÜ ve Cumhuriyet yazarları da FETÖ suçlamasına muhatap oluyor. Bu suç AKP'li siyasilerin veya yandaş gazetecilerin geçmişteki açıklamaları dikkate alınsa ne olur? Birçok suç çıkabilir. Böyle yapın demiyorum ama AKP'lilere yapmadığınızı, diğer siyasilere de lütfen yapmayın.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Mahkeme heyetleri sık sık değiştiriliyor. Aynı durum İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi için de geçerli. SÖZCÜ, ‘Çağdaş Avukatlar' davası o mahkemede. Tutuksuz dosyada 20 gün, tutuklu dosyada 4 ay sonrasına duruşma günü veriliyor.