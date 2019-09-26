SÖZCÜ DAVASI derhal düsürülsün!

TBMM'deki muhalefet partilerine verilen 1. Yargı Paketi, CHP tarafından incelendi. CHP'nin hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, paketin basın özgürlüğü ve SÖZCÜ Davası'nı da etkileyeceğini açıkladı. “SÖZCÜ Davası, siyasi bir davadır” diyen Erkek şöyle konuştu:

BU REFORM DEĞİL: Bu bir reform değil. Bağımsız ve tarafsız yargı istiyorsak öncelikle Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısını yenilememiz lazım. Adalet Bakanı ve yardımcısının kurulda olmaması gerekir. Kurul üyelerini, yüksek yargı organları bağımsız olarak kendi içlerinden seçmeli. Bir siyasi parti liderinin kurula üye ataması doğru değil. Kanunları değiştirseniz de, bu bir reform olmaz.

YARGITAY YOLU: Yeni paket ile bazı suçlarda 5 yılın altında ceza alanlara Yargıtay yolu açılıyor. Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suçu ve suçluyu övmek gibi… Bu suçlar artık Yargıtay'a gidecek. Ama bu bir reform değil. Cumhurbaşkanına hakaret ile ilgili madde devam ediyor. Binlerce insan bu nedenle yargılanıyor.

KİM KARAR VERECEK: Terörle mücadele kanununa ‘Haber verme sınırını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz' cümlesi ekleniyor. Haber vermek zaten suç değil. Anayasa'da da yazıyor. Bırakın dava açmayı suçlayamazsınız bile. Bir açıklamanın eleştiri mi yoksa terör propagandası mı olduğuna kim karar verecek? Bağımsız ve tarafsız yargı varsa verebilir.

SINIRI HİÇ AŞMADI: SÖZCÜ bu sınırı zaten hiç aşmadı. Bu cümle eklenmese de dava beraat ile sonuçlanmalı. Hukuk devleti olsak böyle bir dava olmazdı. SÖZCÜ Davası'nı izliyorum. Bu siyasi bir dava. SÖZCÜ gerçek haberler yaptı, gazetecilik yargılanıyor. SÖZCÜ Davası ve suçlamaların tamamı paketin yasalaşması bile beklenmeden düşürülmeli. 28 Ekim'de mahkemeden yüzde yüz beraat çıkacağını düşünüyorum.

Yargı paketinin samimiyet testi basın davaları olacak

Yeni paket ile ‘tutuklulukta geçen sürelerde indirime gidiyoruz' diyorlar. Tutuklulukta geçen süre CMK 102'inci madde ile düzenleniyor. Bir yıllık, 2 yıllık ve 5 yıllık süreler aynen devam ediyor. Değişiklik ise soruşturma evresindeki tutukluluk sürelerinin azaltılması. Soruşturma evresi iddianame hazırlanana kadar geçen süreçtir. Eksiklikleri gidermek için görüşlerimizi ileteceğiz. OHAL KHK'sı ile ihraç edilen ancak yargılanarak beraat edenlerin görevlerine iade edilmesi lazım. Tasfiye edilmiş askeri öğrenciler var. Çok büyük mağduriyetler var. Hakkında mahkeme kararı olmayan insanların pasaportlarına el konuldu. Yargı reformu anayasa ile çözülür. Anayasa değişikliği, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması lazım. Bu yargı paketinin samimiyet testi SÖZCÜ ve basına yönelik davalar oluşturacaktır. Bugün muhalif olduğu için cezaevinde olan avukatlar, akademisyenler, gazeteciler var. Kuvvetler ayrılığının tek elde toplanması sorunu çözülmediği sürece reform yapamayız.