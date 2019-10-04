SÖZCÜ dosyasını inceleyin TOPLUMU VEREM ETTİNİZ

Yargı Reformu Paketi'nin görüşüldüğü Meclis Adalet Komisyonu toplantısında çarpıcı konuşmalar yapıldı.

AİHM KARARLARI

Görüşmelerde söz alan CHP Milletvekili Zeynel Emre ise “SÖZCÜ ve Cumhuriyet Gazetesi dosyalarını bir inceleyin. AİHM kararlarına ne derece uyuluyor? Toplum verem oldu bu mesele yüzünden. Adalet Komisyonu üyeleri de bu dosyaları incelesin, insanlar niye bu davalarla ilgili feveran ediyor” diye konuştu.

Komisyon üyesi CHP'li Zeynel Emre konuşmasında ‘'Tavsiye ederim, Eren Erdem dosyasını da okuyun'' dedi ve şunları söyledi:

“Akşam cezaevine tahliye kararı ulaşmadan itirazla üst mahkeme bütün klasörleri inceliyor ve oy birliğiyle tutuklama kararı veriyor. Devam eden ilk celsede de aynı mahkeme oy birliğiyle mahkûmiyet veriyor. Bunlardan hangisi savunulabilir? SÖZCÜ Gazetesi'ni, Cumhuriyet Gazetesi'ni… Yargı verdiği kararlarla Türkiye'yi geriye götürdü. Basın özgürlüğünde 180 ülke içinde 157. sıraya geriledik. 1.6 milyar lira ile bazı müteahhitleri kurtarıyorsunuz, karşılıksız çekten binlerce kişi içeride yatıyor. Nasıl adalet sağlayacağız?”