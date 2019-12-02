Sözcü, Erdoğan’ın termik santral düzenlemesine muhalefetini yazmıştı!

Meclis’te kabul edilmesinin ardından kamuoyunda infiale neden olan termik santrallerle ilgili düzenlemeye Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalif kaldı.

Meclis’teki muhalefet partileriyle benzer bir görüşü savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 termik santralle ilgili Meclis’ten geçen düzenlemeyi veto etti. Düzenleme filtresiz 15 termik santralin 2,5 yıl daha bu şekilde çalışmasını ön görüyordu.

SÖZCÜ ERDOĞAN’IN KARARINI YAZMIŞTI

Sözcü.com.tr düzenlemenin Meclis’te kabul edilmesinden günler önce Erdoğan’ın bu düzenlemeye karşı olduğunu yazmıştı.

İLGİLİ HABER Erdoğan zehir yasasına 'dur' dedi

İŞTE 20 KASIM’DAKİ O HABER;

“CHP'nin ‘Namus meselesi' olarak nitelediği 13 termik santrale 2,5 yıl daha baca filtresi takmadan faaliyete devam kararına, Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Erdoğan, baca gazı filtreleme sistemlerinin mutlak suretle yapılması, yapılmadığı takdirde ceza verilmesi ve gerekirse sanrallerin kapatılması için son dakika talimatı verdi.

Zehir saçan 13 termik santrale 2,5 yıl daha baca filtresi takmadan faaliyete devam kararı tartışmalara yol açarken son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu.

Erdoğan, termik santrallerdeki baca gazı filtreleme sistemlerinin mutlaka yapılması, aksi takdirde ceza verilmesi ve gerekirse kapatılmasını istedi.

Erdoğan partisinin MYK toplantısında “Kirliliğe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Kimse milletin havasını kirletemez. Mutlaka filtreleme sistemi yapılmalı. Bu konuyu da bizzat takip edeceğim” dedi.”