Sözcü’ye anlamlı ödül

Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Gazeteci Altan Öymen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tarihçi İlber Ortaylı ve Dil Derneği ödüle layık görüldü.

Sözcü Gazetesi’nin ödülü, “Ülkenin en zor zamanlarında, basının büyük bir baskı altında olduğu bir ortamda, halkın taleplerini korkmadan ve yılmadan savunan ve bundan dolayı yargılanmasına rağmen Cumhuriyete sahip çıkmaktan asla geri adım atmayan duruşu dolayısıyla” sözleri ile takdim edildi. Gazetemize verilen ödülü Ankara Temsilcimiz Saygı Öztürk aldı.

“GERÇEKLERİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ödülü TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün elinden alan Öztürk, ödül için teşekkür ederek, “Cumhuriyeti ve onun değerlerini yılmadan savunmaya devam edeceğiz. Gerçekten bedel ödüyoruz, biz yine kalemimizi satmadan gerçekleri yazmaya devam edeceğiz. Bu uğurda gerektiği zaman kalemimizi kırarız ama eğilmeyiz” dedi.

“DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR”

CHP Lideri, ödül töreninde kısa bir konuşma yaptı. Atatürk'ün “Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir” sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal halkın temel öge olarak öne çıkmasını sağlamıştır ve ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' sözüyle de halk egemenliğini vurgulamıştır” dedi. Cumhuriyetin çok değerli olduğunu ve demokrasiyle taçlandırılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Demokrasi yoksa düşüncelerinizi ifade edemiyorsanız Mustafa Kemal'in koyduğu hedefi henüz yakalamamışsınız demektir. Hepimizin, bütün ayrılıkları, görüş farklılıklarını bir tarafa bırakıp demokrasi mücadelesini güçlendirmemiz gerekiyor. Mustafa Kemal'in ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' ‘Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça bağımsızlığınızı koruyamazsınız' sözleri çok önemli. Ekonominiz güçlü olmazsa bağımsızlığınız korunamaz. Cumhuriyete hep beraber değer katmaya ve Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaya ant içtik ve bu andımızı mutlaka yerine getireceğiz.”