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Sultanbeyli’de dehşet!

Sultanbeyli'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü.

20:11 -
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Sultanbeyli’de dehşet!

Olay Sultanbeyli’de gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgile göre 4 çocuk annesi Zeynep Yavuz (35) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ömer Yavuz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer Yavuz, Zeynep Yavuz’u boynundan ve sırtından defalarca bıçakladı.

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Bina sakinlerinin çağırdığı sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan Ömer Yavuz polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zeynep Yavuz’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Genç kadının daha önce de defalarca dayak yediği belirtilirken Ömer Yavuz’un cinayetten önce 4 çocuğunu İzmit’teki ailesinin yanını gönderdiği kaydedildi.  DHA

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