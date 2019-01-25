Tarık Akan’ın yakın arkadaşından tetikçilere yanıt!

Tarık Akan’ın Uğur Dündar’ın en yakın dostlarından birisi olduğunu belirten İrfanoğlu, “Söz konusu çirkin iftiraları ben de gördüm. Asla doğruluğu olmayan şeyler. Ben en yakın tanığıyım hatta Tarık Akan 12 Eylül döneminde bana kendisi anlattı. Tarık, gözaltındayken Uğur Dündar emniyete gitmiş ve Tarık ile ilgilenmiş hatta Tarık bana ‘Gözaltındayken Uğur geldi benimle çok ilgilendi bunu hayatımın sonuna kadar unutmayacağım' demişti. O günden sonrada ömrünün sonuna kadar Uğur Dündar ile çok iyi bir dost olarak kaldılar. Bu saçma iddiaları kim nasıl çıkarıyor anlamak mümkün değil. Canlı tanığı benim. Tarık, Uğur Dündar'ı sırf bu desteğinden dolayı ayrı severdi. Bu süreci benden daha iyi kimse bilemez. Tarık'ı gözaltı sonrası Selimiye'de karşıladığımda anlattığı ilk şey bu Uğur Dündar anısıydı” diye konuştu.

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“SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKEN ÖNEMLİ BİR İNSAN”

Tüm bu yaşananları Tarık Akan'ın sonradan kaleme aldığı “Anne kafamda bit var” isimli kitapta yazdığını söyleyen İrfanoğlu, “Kitabın 77 ve 78. sayfasında benim anlattıklarımın fazlası var. Tarık, bana Uğur Dündar için sahip çıkmamız gereken önemli bir insan demişti” ifadelerini kullandı.

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TARIK AKAN HAYATTAYKEN UĞUR DÜNDAR’LA İLGİLİ BU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI:





“İzmir’de yayımlanan bir gazetenin asılsız haberinde “Anne Kafamda Bit Var” adlı kitabım konu edilmiş ve 12 Eylül döneminin faşizan eğilimlerinin ayyuka çıktığı süreçte siyasi şubede yaşadıklarım çarpıtılmak suretiyle – ve kitapta hiç söz edilmediği halde – dostum Uğur Dündar’ın bu olaylara ilgisiz ve duyarsız kaldığı gibi bir izlenim yaratılmak istenmiştir. Uğur Dündar aleyhine asılsız şekilde dile getirilen haberi üzülerek okudum. Kitapta da belirtildiği gibi, Uğur’la o zamanlar özel bir yakınlığımız olmamasına rağmen, kendisi siyasi şubeye kadar gelerek bana bir isteğim olup olmadığını sormuş ve yardım etmeye çalışmıştır. Gerçek bu olmasına karşın sanki yeni bir şeymiş ve Uğur Dündar’ın olaylarda bir kusuru varmış gibi yansıtılması doğru olmamasının yanı sıra, değerli gazeteci dostum Uğur Dündar’a yapılmış büyük haksızlıktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.”