TBMM Genel Kurul salonu yeni yasama döneminde tanıtıldı

TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 3. Yasama Yılı’nda ilk işi bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren kanun teklifleri olacak.19 Temmuz’da tatile giren TBMM Genel Kurulu, mesaisine bu hafta yeniden başlayacak.1 Ekim Salı günü ilk tören Meclis Atatürk Anıtı’nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 15.00’te toplanacak.

ERDOĞAN MECLİS’E HİTAP EDECEK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Açılış dolayısıyla akşam da TBMM Tören Salonu’nda resepsiyon verilecek.

MERAKLA BEKLENEN YARGI PAKETİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni dönemde önüne gelecek ilk konu “Yargı Reformu ve Strateji Belgesi” olacak. AKP’nin hazırladığı 38 madde 15 ayrı kanunda değişiklik öngören Yargı Reformu’nun ilk bölümü MHP ve CHP’ye sunulmuştu. AKP’li vekillerin Meclis’e yasa teklifi olarak sunacağı düzenleme Ekim ayının ilk haftası TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak.