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TBMM Genel Kurul salonu yeni yasama döneminde tanıtıldı

TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 3. Yasama Yılı çalışmalarına yarın başlıyor. Yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. 1 Ekim Salı günü yasama çalışmalarına başlayacak olan Genel Kurul salonu Basın mensuplarına açıldı. 2,5 aylık tatilin ardından 1 Ekim Salı günü yasama çalışmalarına başlayacak.

Zekeriya ALBAYRAK
12:58 -
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TBMM Genel Kurul salonu yeni yasama döneminde tanıtıldı

TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 3. Yasama Yılı’nda ilk işi bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren kanun teklifleri olacak.19 Temmuz’da tatile giren TBMM Genel Kurulu, mesaisine bu hafta yeniden başlayacak.1 Ekim Salı günü ilk tören Meclis Atatürk Anıtı’nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 15.00’te toplanacak.

ERDOĞAN MECLİS’E HİTAP EDECEK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Açılış dolayısıyla akşam da TBMM Tören Salonu’nda resepsiyon verilecek.

MERAKLA BEKLENEN YARGI PAKETİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni dönemde önüne gelecek ilk konu “Yargı Reformu ve Strateji Belgesi” olacak. AKP’nin hazırladığı 38 madde 15 ayrı kanunda değişiklik öngören Yargı Reformu’nun ilk bölümü MHP ve CHP’ye sunulmuştu. AKP’li vekillerin Meclis’e yasa teklifi olarak sunacağı düzenleme Ekim ayının ilk haftası TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak.

AKP Atatürk CHP Cumhurbaşkanı Meclis MHP Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan salı TAyyip Erdoğan TBMM Türkiye
Son güncelleme: 13:03 30.09.2019
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