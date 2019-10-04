Tedirginlik artıyor… Hastane de fay hattında!

Aytekin konuyu TBMM gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ‘'Olası bir depremde ağır bir sorumluluğu bulunan sağlık merkezlerinin böylesine özensizce inşa edilmesinin nedeni nedir? Bu konuda başlatılan bir soruşturma var mıdır?” diye sordu.

Gökçeyazı Fay Hattı'nın 2000 yıldır hareketsiz olmasının deprem bilimciler tarafından tehlikeli görüldüğünü belirten Aytekin, “Yap-İşlet-Devret mantığıyla inşa edilen ve hasta garantisi adı altında aslında müşteri garantisi verilen bu hastanelerin nasıl bir vurgun mantığıyla çalıştığını biliyoruz. Müteahhitlerin sorumluluğu ağırdır” diye konuştu. Aytekin, “Uzmanlara göre Balıkesir'de hem Şehir Hastanesi hem Merkez Havaalanı bu depremden etkilenecektir” dedi.