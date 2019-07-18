TEM’de 12 kurşunla öldürülmüştü. Ailesi kampanya başlattı

12 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Eylem Çekiç, cinayetin ardından yaşadıklarını anlattı. Eşinin öldüğüne hala inanamadığını söyleyen Çekiç; “Bu durumun acısını tarif etmek imkânsız, hayatının baharında çocuklarımızın kahraman babası trafik magandası tarafından öldürüldü. Ben hala eşimin hayatını kaybettiğine inanamıyorum, bu yaşananlara inanamıyorum. Bir insan nasıl kurşun yağdırır ve ‘Öldürmek istemedim' der. Bir insana bu kadar kurşun yağdıracak kadar nasıl sinirlenir aklım almıyor. İfadesinde bu cani, öldürmek istemedim diyor, peki nasıl bir insanı hedef alıp gözünü kırpmadan ateş ediyorsun?”

KAPI ÇALACAK EŞİM İÇERİ GİRECEK GİBİ

Acılı eş Eylem Çekiç, “Bir anlık sinirle yaptım diyor, onun bir anlık siniri çocuklarımı babasından ayırdı, beni hayat arkadaşımdan, hazinemden ayırdı! Bu cani en ağır cezayı alsın ve bizim yaşadığımız bu acıyı başkaları yaşamasın. Eşim böylesi bir ölümü hak etmedi, 14 gün oldu hala kapı çalacak ve eşim içeri girecek gibi hissediyorum“ ifadelerini kullandı.

“CANİNİN KOLUNU TUTTUM YAPMA DİYE YALVARDIM”

Kardeşinin öldürüldüğü ana tanık olan abla Aslı Akyar, aynı firmada çalıştıkları için sabah birlikte yola çıktıklarını belirterek şöyle konuştu; “Arabada aynı yerde firmadan 2 arkadaşımız daha vardı. Başımıza böylesi bir olayın geleceğini tahmin bile edemezdik. O dehşet dakikalarını ben yaşadım. Sanığın dediği gibi bir anlık sinirle kurşun yağdıracak bir olay yaşanmadı. Peşimizden gelerek, el kol hareketleri yaptı, kardeşimi tahrik etmeye çalıştı. Camlarımız kapalıydı onunla küfür ya da sataşma asla olmadı. Ardından motoru arabanın önüne kırdı ve o acı olay yaşandı. İlk kurşunu attıktan sonra caninin kolunu tuttum yapma diye yalvardım. 2 çocuğu var dedim ama dinlemedi gözü dönmüş şekilde kurşun yağdırdı” diye anlattı.





PEYNİR EKMEK ALINIR GİBİ SİLAH ALINIYOR

Ailecek kahrolduklarını söyleyen abla Akyar, “Peynir ekmek alır gibi herkes silah alıyor, bugün herkesin cebinde silah var. Bu kadar kolay olmamalı… Bizim gözümüz yaşlı yarım kaldık, başkaları en azından evladını, eşini, babasını kaybetmesin. En ufak bir sinir anında cebinden silahı çıkarma cesaretinde kimse kolay kolay bulunamasın artık en ağır cezalar verilsin istiyoruz” dedi.

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“TRAFİK TERÖRÜNDE ARTIŞ VAR”

Ailenin avukatı Tarhan ise yaşanan üzücü olay sonrasında Serdar Çekiç'in 11 ve 8 yaşlarında iki çocuğunun yetim kaldığını, eşi ve kardeşlerinin de psikolojik olarak büyük çöküntü yaşadıklarını belirterek “Biz, bu elim vakaya benzer olayların bir daha tekrarlanmaması, vatandaşlarımızın seyahat ederken can ve mal güvenliklerinin devlet eliyle sağlanması gerektiği hususunda farkındalık yaratmak ve bunun gibi olaylarda caydırıcı olması için katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

3 Temmuz’da İstanbul Bağcılar’da motosiklet sürücü Hasan Saykal, TEM otoyolunda tartıştığı Serdar Çekiç'i 12 el ateş ederek ölümüne sebep olmuştu. Tutuklanan Saykal ifadesinde “Arabayla beni ezeceğini düşünerek can korkusu yaşadım. Öldürme kastım yoktu. Yaşananlardan pişmanım, kendimde olsaydım, havaya ateş ederdim asla ona ateş etmezdim” dedi.