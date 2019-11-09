Tepkiler üzerine belediye binasına Atatürk posteri alındı

Güngören Belediyesi'nin yeni binasına taşınmasının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen inşaat sırasında kaldırılan Atatürk büstünün yerine konulmaması ve göndere çekilmeyen Türk bayrağı ilçe meclisinin kasım ayı oturumlarında tartışılmıştı. Konu SÖZCÜ tarafından gündeme taşınınca Güngören Belediyesi bugün yeni taşındığı hizmet binasına 6 ay sonra üzerinde Türk bayrağı olan Atatürk posteri astı. Ancak kaldırılan Atatürk büstü henüz yerine konulmadı. Güngören Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşma ile duruma tepki gösteren CHP'li Meclis Üyesi Ali Şar, yaşanan gelişme üzerine sosyal medyadan “Güngören Belediyesi CHP Meclis Grubu olarak verdiğimiz mücadele sonuç verdi ve 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim'de asmadıkları Atatürk posterini belediyeye astırdık. Büstü de belediyenin önüne hak ettiği yere dikip, bayrağı da göndere çektireceğiz” açıklaması yaptı.

NE OLMUŞTU?

Güngören Belediye Meclisi'nin kasım ayı oturumunda konuşma yapan CHP'li Meclis Üyesi Ali Şar, yeni yapılan hizmet binasına 6 aydır Atatürk büstü, “T.C” tabelası ve bayrak gönderi konulmamasına tepki göstermişti. Şar, “30 Ağustos'u geçirdik, 29 Ekim'i geçirdik ve önümüz 10 Kasım. Türk bayrağı hala göndere çekilmedi. Belediyemizin ‘T.C' tabelası da yok. Bir devlet kurumunun devlet kurumu olduğu tabelasından anlaşılır, göndere çekilen bayraktan, Atatürk büstünden anlaşılır. 6 aydır bunların yapılmamış olmasının sebebini hala anlayamadık. Bu başka bir belediyede gerçekleşiyor olsaydı örneğin Güngören Belediyesini CHP yönetiyor olsaydı ya da başka bir siyasi parti yönetiyor olsaydı gerçekten burada sizler de ‘CHP'li belediyenin bahçesinde Türk bayrağı yok, Mustafa Kemal Atatürk büstü yok, TC tabelası yok' diye tepki verirdiniz diye düşünüyorum. Sadece CHP'lilerin görevi olmamalı Mustafa Kemal Atatürk'ü sormak ve burada bulunmasını istemek…” demişti.

SORU ÖNERGESİ CEZAPSIZ KALDI

Güngören Belediye Meclisi'nin temmuz ayı oturumunda da CHP'li Meclis Üyeleri Şenol Yolbir ve Ali Şar konuyu meclis gündemine taşımıştı. CHP'li meclis üyeleri tarafından verilen önergede büstün akıbeti sorulmuştu. Soru önergesi yanıtlanmak üzere başkanlık makamına havale edildi ancak önerge hala yanıtlanmadı.