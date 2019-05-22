Terör örgütünün “Ceza” ve “Eylem” timine şafak baskını

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve TEM Operasyon Timi'nin de katıldığı operasyonda, 10 farkı adrese eş zamanlı olarak yapıldı. Geniş güvenlik önlemi altından düzenlenen baskında 10 kişi gözaltına alınırken bu kişilerle birlikte 1 tabanca, 33 mermi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

SINIRI KAÇAK GEÇTİLER

TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonun iki ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştiği öğrenildi. Cep telefonlarında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu ihbarı üzerine takibe alınan kişilerden dördünün terör örgütünün kırsal yapılanmasında yer aldığı belirtildi. Yakalanan kişilerin Suriye ya da Irak'tan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldikleri belirtildi. Adreslerinde tabanca yakalanan kişilerin eylem arayışında oldukları iddia edildi.

HARAÇ VERMEYİNCE CEZA İÇİN ‘EYP' ATTILAR

Eş zamanlı düzenlenen baskında gözaltına alınan 3 kişinin 19 Mayıs gecesi, bir kafeye “El Yapımı Patlayıcı” (EYP) attıkları öğrenildi. İddiaya göre, bir park içerisindeki kafe işletmesinden terör örgütü adına haraç isteyen bu kişilere işletme sahibi para vermeyince, terör örgütü üyeleri sözde “Ceza” kararı aldı. Gece yarısı maskeli bir kişi işyerine el yapımı patlayıcı atarak kaçtı. İşyerini yakmayı amaçladıkları öğrenilen kişiler olaydan 60 saat sonra yakalandı. Yakalanan kişilerden birinin bombayı atan kişi olduğu diğerlerinin ise olayla ilgilerinin bulunduğu öne sürüldü.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Her iki operasyonda gözaltına alınan 7 kişi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.