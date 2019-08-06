TOKİ güya açıklama yaptı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, daha önce Ankara’da Tren Garı yerleşkesi içerisindeki tarihi binalar, İstanbul’da ise Tekel binası ve Kavacık’ta bir arazi tahsis edilen Medipol Üniversitesi’ne, 200 milyon lira değerinde, 17 dönümlük bir arsa tahsisi daha yapıldığı iddia etti.

Emir’in iddiasına göre “Etimesgut’un Aşağıyurtçu Mahallesi’ndeki 17 dönümlük arazi 2004 yılında Hazine’den TOKİ’ye devrediliyor. TOKİ ise bu değerli araziyi 20 Eylül 2017’de Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfı’na (TEBA) bedelsiz olarak bağışlıyor. Bu vakfın Başkanı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. TEBA Vakıf ise aynı gün araziyi yine Sağlık Bakanı Koca’nın sahibi olduğu Medipol Üniversitesi’ne devrediyor. Devir işlemleri yapıldığında ise Ankara’da henüz böyle bir üniversite henüz kurulmamış.

Henüz kurulmayan üniversiteye bedelsiz arsa tahsisi yapıldığı haberlerinden sonra TOKİ’den bir açıklama geldi. TOKİ’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Etimesgut ilçesi Aşağıyurtçu mahallesinde 17 dönümlük bir arazinin 20 Eylül 2017’de Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfı’na (TEBA) bedelsiz olarak bağışlandığı”na yönelik haberlerin, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde mümkün olmayacağı ifade edildi.

Kısa açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Arsa satış işlemi, İdaremizce kanun ve yönetmeliklerimize uygun bir şekilde SPK lisanslı değerleme şirketlerince belirlenen değer üzerinden Arsa Satış Müzayedesi’nde gerçekleştirilmektedir. Adı geçen vakıf ve Ankara Medipol Üniversitesine idaremizce herhangi bir arsa bağışı, devri veya satışı söz konusu değildir.”

Ancak TOKİ’nin bu kısa açıklamasında bir çok soru yanıtsız kaldı. Örneğin 200 milyon lira değerinde olduğu ifade edilen arsanın kaç paraya satıldığı ve bir müzayede yapıldı ise bu müzayedenin ilanının ne zaman ve nerede yayınlandığı, müzayedeye kimlerin katıldığı açıklanmadı.

