Trump’a mektup davası açılsın

CHP'nin hukukçu Milletvekili Mahmut Tanal, Trump hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektup nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Tanal dilekçesinde, mektubun Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeler nitelikte olduğunu belirtti. Avukat İbrahim Özel de TCK 301'nci maddede yer alan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadesine dikkat çekerek, “Trump'ın gönderdiği mektup kamuoyu tarafından duyuldu ve bilinir hale geldi. Kasıt gerçekleşmiştir” ifadesini kullandı.