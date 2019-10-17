Trump’un skandal mektubuna bir tepki de CHP’den

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdığı 9 Ekim tarihli mektup ülke gündemine bomba gibi düştü. Devlet adabından uzak, hakaret, tehdit ve alay ifadeleri içeren mektuba tepkiler de çığ gibi büyüdü. Mektuba tepki gösterenler arasında CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da bulunuyor.

Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Özkoç şunları yazdı:

Türkiye, diplomasi tarihinde hiçbir zaman hakarete uğrayan bir ülke olmamıştır. Maalesef Erdoğan bize bunu da yaşattı. Trump, nasıl olur da T.C. Cumhurbaşkanına “salak olma” diyebilir? Nasıl böyle gayriciddi bir resmi yazı gönderebilir?

Dış politikada her zaman ülkemizin yanındayız, Mehmetçiklerimizin menfaatlerinden yanayız. Ancak Türkiye, ABD karşısında sus pus olamaz, kendini kullandıramaz! Bu milletin genlerinde böyle bir alçaklığa göz yumacak bir gen yok!

Bu millet, ahval ve şerait içinde dahi yurdunu kanının son damlasına kadar savunmuş şerefli, onurlu bir millettir. Kesinlikle yabancı ülkelerin yönlendirmeleriyle yönetilemez. Yabancı ülkelerin hakaret etmesine izin veremez.

Trump’ın bu tutumunu kınıyor, bir haftadır susan iktidarı Trump’a cevap vermeye çağırıyoruz.