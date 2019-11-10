Türkiye Ata’sına ağlıyor

Anıtkabir’de yapılan törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Kuvvet Komutanları ile devlet erkanı katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Mozolesi’ne çelenk koydu. Dana sonra yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamaya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ne: “Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü ahirete irtihalinin 81. yılında rahmetle yad ediyoruz. Kendisinin emaneti olan cumhuriyeti güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı

AK Parti Genel Başkanı” yazdı.

MEHMETÇİK’İN GÖZYAŞLARI





İstanbul’da da aynı anda Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün son nefesini verdiği odada saygı duruşu ve anma töreni düzenlendi. Buradaki törende saygı duruşu sırasında Ata’nın son nefesini verdiği yatağı başında nöbet tutan Mehmetçik saat 09.05’te gözyaşlarını tutamadı. Mehmetçiğin gözyaşlarını bir arkadaşı sildi.



