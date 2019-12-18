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Türkiye’nin en borçlu belediyesi ama reklama 245 bin lira harcadı!

6 milyar 539 milyon 588 bin 141 lira ile Türkiye’nin en borçlu belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ALO 153 servisinin tanıtım filmleri ve telefon cingılı hazırlanması için 245 bin lira harcadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yerel seçimlerden 6 gün önce de özel bir şirkete memnuniyet anketi yaptırarak 220 bin lira ödemişti.

Uğur ENÇ
11:02 -
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Türkiye’nin en borçlu belediyesi ama reklama 245 bin lira harcadı!

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu giderayak ALO 153 Çağrı Merkezi Viral Filmler Tanıtım Filmi ve Özel Prodiksiyon Müzik, Cıngle Hizmeti için tartışma yaratan ihale kararı almıştı.

AKP'li yeni Başkan Tahir Büyükakın ise göreve gelir gelmez yani 5 Nisan'da söz konusu ihaleyi gerçekleştirdi.

TEK FİRMA KATILDI, İHALEYİ KAZANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, ALO 153 servisinin tanıtım filmleri ve telefon cingılı için gerçekleştirdiği ihaleye tek firma katıldı. Hal böyle olunca ihaleyi 245 bin lira bedelle bu firma kazandı.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Bünyesinde alanında uzman tasarımcı ve profesyonel ekibin yer aldığı Basın Yayın Daire Başkanlığı bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yalnızca cingle ve tanıtım filmi için 245 bin lira harcaması büyük şaşkınlık yarattı.

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AKP İbrahim Karaosmanoğlu Kocaeli söz Türkiye
Son güncelleme: 11:07 18.12.2019
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