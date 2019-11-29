Türkiye’nin ilk Orman Yangın Çalıştayı Muğla’da yapıldı

Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim tarafından düzenlenen çalıştay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşti. Çalıştaya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Türkiye Ormancılar Derneği ikinci Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri siyasi partilerin il ve ilçe başkanları muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çalıştayın açılış konuşmalarından önce Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlar Dairesi Başkanlığının orman yangıları ile ilgili hazırladığı video yayınlandı.

“YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI”

Açılış konuşmasında yangınların yüzde 90'ının insanlardan kaynaklanan sebeplerden çıktığına vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün; “Orman yangınları dünyada, ülkemizde ve özellikle yüzde 68'i orman olan Muğlamız için büyük bir sorun. Özellikle yaz aylarında geleceğe mirasımız ormanlarımızı tehdit eden orman yangınları ile büyük bir mücadele veriyoruz. Kurumlar arası iş birliği ile tüm ekipler yangınları söndürmek için büyük emek harcıyor. Türkiye'de ilkini düzenlediğimiz Orman yangınları çalıştayı ile alanlarında uzman çok değerli isimleri Muğlamızda bir araya getirdik. Muğla sadece Muğlalılara ait olmayan, yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapan çok özgün bir şehir. Ayrıca Muğla'da nüfusun yüzde 23'ü orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımızdan oluşuyor. Yangınlar sadece ormanlarımıza değil aynı zamanda orman örtüsünü evi gibi kullanan canlılara ve bitki örtüsüne de zarar veriyor. Ne yazık ki çıkan yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı sebeplerden meydana geliyor. Bu çalıştaytan çıkacak sonuç bildirgesi ile orman yangınlarının önüne geçmek, yangınlardan sonra yapılacaklar ve alınacak tedbirler ile ilgili bilimsel bir sonuca ulaşmayı amaçlıyoruz. Çalıştayımıza katılan tüm değerli bilim adamlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“ESKİDEN YANGINLARDA İLK MÜDAHALEYİ ORMAN KÖYLÜLERİ YAPIYORDU”

Muğla'da orman yangınlarının fazla olduğunu ve bunun ranttan kaynaklandığını söyleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Muğla özeline baktığımız zaman yüzde 68 ormanlara çevrili bir cennet. Bu ormanlardan geçimini sağlayan köylülerimiz var. Bu güne kadarda onlar ormanı koruyan vatandaşlarımız. Ama son zamanlarda da orman köylülerimizin ormandan uzaklaştığını görmekteyiz. Eskiden bir orman yangını olduğunda ilk müdahale orman köylülerimizden gelirdi. Şimdi görüyorum ki “Yangından bana ne diyor” ve gitmek istemiyor. Bu yüzden özellikle orman köylüsünü tekrardan ormanları korumak için geri kazanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ormancılar Derneği ikinci Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara ise çalıştay öncesi Muğla'da yanan birkaç orman arazisinde incelemelerde bulunduklarını söyledi. Özkara; “Sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek bu sorunu çözüme kavuşturmak durumundadır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çalıştaya Prof. Dr. Tuncay Neişçi, Vehbi Tutmaz, Prof. Dr. Ali Kavgacı, Prof. Dr. Mustafa Avcı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi ve Prof. Dr. Doğan Kantarcı katılımcılara orman yangınları, orman yangılarıyla ilgili mücadele, orman yangınlarının önlenmesi konularında sunumlarla devam edildi. Ayrıca çalıştayın ikinci günü Zeytinköy ve Dalaman yangınlarında zarar gören alanlarda incelemelerde bulunulacak.