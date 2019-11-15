Türkiye’nin merkezde yeni partiye ihtiyacı var

Yılmaz, 2020'nin ilk üç ayında kurmayı planladığı partiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Bu oluşum, bir partinin kopyası ya da karşıtı olmayacak. Milli çizgide, Atatürk'ün devrim sürecinin devamını sağlayacak radikal bir dönüşüm paketi sunacak, merkezde bir parti kuruyoruz.”

YENİ BİR YOL GEREK

17 Kasım'da İstanbul'da düzenleyecekleri ‘Hepimiz Buradayız' buluşmasında yeni partinin yol haritasını açıklayacaklarını anlatan Yılmaz, toplantıya sürpriz isimlerin katılacağını söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin merkezde yeni bir partiye ihtiyacı olduğunu belirtip “1 Haziran'da çalışmalara başladık. Merkezde bir oluşum yaratmaya çalıştık. Cesaret edip söylenemeyen şeyleri topluma sunacağız” dedi