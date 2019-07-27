Türkiye’nin oksijen deposunda siyanürlü altın arama faaliyeti #KazdağlarıHepimizin

Türkiye’nin oksijen depolarından Kazdağları’na yapılmak istenilen altın madenini protesto için ünlü isimler de harekete geçti.

Sosyal medyadan ‘Kazdağları hepimzin’ etiketiyle başlatılan ve birçok CHP’li belediye tarafından da desteklenen Kazdağları’nı koruma girişimi büyük ilgi gördü.

SU NÖBETİ

Çanakkale Belediyesi başta olmak üzere birçok gerçek ve tüzel kişi bölgede nöbet tutmak isteyenlere yardım elini uzattı. Kazdağları’ndaki su havzası olan Atikhisar Barajı’na yakın bölgede siyanürlü altın arama faaliyeti girişimine karşı ‘su nöbeti’ başlatıldı.

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ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Ünlü isimlerden Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz eylemle ilgili “Bu nasıl bir zihniyettir? Dünyanın en iyi 2. oksijen kalitesine sahip olan Kaz dağlarını nasıl bu hale getirirsiniz ? İzni veren kim ? Kimsiniz siz ? Bu ülke kimsenin malı değildir! BU BİR KATLİAMDIR! Lanet olsun bu Cehalete, Yazıklar olsun bu Vicansızlığa. #KazdağlarıHepimizin” paylaşımı yaptı.

Sevilen komedyen Ata Demirer ise” Kaz dağları maden arama yeri değil. Oksijen alma yeridir! Nimettir! Yaşam pınarıdır! İda‘dır , Sarıkız'dır, Olimpos‘dur! #KazdağlarıHepimizin” ifadelerini kullandı.

Artvin Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi ve Şişli Belediyesi gibi CHP’li belediyeler yaşanan bu doğa katliamına sessiz kalmadı.

SÖZCÜ DUYURMUŞTU

SÖZCÜ 8 gün önce Kazdağları’na altın madeni yapmak için çalışma yürüten Kanadalı Alamos Gold şirketinin 200 bine yakın ağaç kestiğini duyurmuş ve konuya kamuoyu tarafından dikkat çekmek için önemli bir adım atmıştı.

SÖZCÜ muhabiri Mehmet Andaç’ın haberine göre, Çanakkale'nin Kirazlı köyünde Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili başta TEMA Vakfı olmak üzere birçok STK harekete geçerken, CHP’li 26 milletvekilinin imzasını taşıyan araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oyları ile reddedilmişti.