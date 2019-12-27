Uğur Dündar canlı yayında tepki gösterdi: Bu leke SÖZCÜ’ye yapışmaz

Duayen Gazeteci Uğur Dündar’ın yıllara meydan okuyan programı ‘Arena programı’ Demokrasi Arenası adıyla TELE1 ekranlarında üçüncü programına gerçekleştirdi. Dündar’ın konukları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Milletvekili Özgür Özel oldu.

Programın başlangıcında SÖZCÜ’ye verilen cezalarla ilgili konuşan konuklardan Soyer, “Haber alma hakkımızdan oldukça, özgürlüğümüzden oluyoruz. Dilerim ki bu millet bu utancı yaşamaktan bir an önce kurtulur” dedi.

Özel ise, “Tatsız bir konu… Cumhuriyet davası gibi algı operasyonudur. Birilerinin ekmeğine yağ çalmaktır. Bu cezalar kolay kolay infaz olabilkecek cezalar değil. Kimse bir adım geri gitmedi, eğilmedi. Biz yanlış yaptı diyemedikleri için verdikleri cezalardır. Sözcü gazetesi en güç durumlarda yılmamış bir gazete olarak ayakta durdu. Bu karar en çok FETÖ'cülerin hoşuna gitti. Bu karar meclisi bombalayanların, gerçek FETÖ'cülerin hoşuna gitmiştir. Bu karar kimleri sevindirdi Saray hesabını iyi yapsın” şeklinde konuştu.

Uğur Dündar ise davayla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Bugün mahkum olan Emin Çölaşan, Necati Doğru, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, SÖZCÜ Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay’a ve bu isimlere ek olarak SÖZCÜ’de çalışan hiç kimseye bu leke yapışmaz.

Toplum vicdanı, SÖZCÜ Gazetesi’nin tüm yazarlarının FETÖ’ye en çok direnen bir camia olduğunu biliyor.

SÖZCÜ olarak sustuğumuz takdirde Türkiye’nin de susacağını çok iyi biliyoruz.

Türkiye’nin gerçekten FETÖ’cü kimin Atatürkçü olduğunu gayet iyi biliyor.