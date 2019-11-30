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Uğur Dündar paylaştı! Londra’da İzmir Marşı

Duayen gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından İngiltere'nin başkentine yaptığı ziyaret sırasında çektiği bir videoyu paylaştı. Videodaki Ermeni gencinin çaldığı İzmir Marşı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı.

Sozcu.com.tr
22:57 -
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Duayen gazeteci Uğur Dündar, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve eşiyle beraber İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşadığı bir olayı aktardı.

“Müthiş bir olay yaşadık” diyen Dündar, Londra’nın en ünlü caddesinde bir sokak müzisyeninin İzmir Marşı’nı çaldığına rastladıklarını belirtti. Sokak müzisyenine nereden geldiğini sorduğunu da belirten Dündar, gencin, “Ermenistan” dediğini ifade etti.

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Uğur Dündar, sokak müzisyeniyle İzmir Marşı’nı söylediği videoyu, “Müthiş bir olay yaşadık. Dostum @AtillaSertell ve eşiyle Londra’nın en ünlü caddesi Oxford Street’de yürürken İzmir Marşı’nı çalan bir sokak müzisyenine rastladık O çaldı biz söyledik. Nereden geldiğini sordum; ‘Ermenistan’ dedi. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yaşasın Türkiye” notuyla paylaştı.

CHP Ermenistan İngiltere izmir Mustafa Kemal sosyal medya Türkiye Uğur Dündar
Son güncelleme: 23:05 30.11.2019
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