Üsküdar Belediyesi işçileri 7. kez eylemde

AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin herhangi bir gerekçe göstermeden işten çıkarttığı 150 işçiden bir kısmı, seslerini duyurabilmek için belediye binası önünde 7. kez basın açıklaması yaptı. Yıllarca AKP teşkilatlarında gece gündüz çalıştıklarını ve parti programlarına da katıldıklarını belirten işçiler “Bize sahip çıksınlar” dedi.

“BİZ EKMEĞİMİZİ İŞİMİZİ İSTİYORUZ”

İşten çıkarılan işçilerden Murat Baş, “İçki içtiler diye işten çıkardım diyen Hilmi Bey sesimize kulak ver. ‘Sizi şu suçtan dolayı işten çıkardım' desin. Biz ekmeğimizi işimizi istiyoruz. Suçumuz günahımız yokken bizi neden işten çıkardınız? Her hafta iftira atıyorsunuz” diye konuştu.

“SARHOŞ GELDİĞİME İNANIYOR MUSUNUZ?”

Haksız bir şekilde işten atıldıklarını söyleyen Mustafa Kasap, “Seçimden önce değil de seçimden sonra bizi kapıya koydunuz. Kendisi 14 kişi çıkardığını onların da sarhoş olduğunu söyledi. Bizim sarhoş geldiğimize inanıyor musunuz? Bu iftirayı asla kabul etmiyoruz. Çamur at izi kalsın gibi insanları yaftalamasınlar. Biz dava da açacağız. Kaderimizi iki dudağı arasına bırakmasın. 3 buçuk aydır mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZ OKULA HARÇLIKSIZ GİDİYOR”

Ercan Yılmaz isimli işçi ise, “Bize iftira atanlar bürosuna çağırıp herhangi bir suçlamada ya da açıklamada bulunmadı. Bugün burada olma nedeni elimizden işimizin alınması. İki ayı geçti işsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz, çocuklarımız okula harçlıksız gidiyor. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bizlerin seçtikleri maalesef bizi işten çıkardılar. Sadece sebep performans düşüklüğü. ‘İçki içtiniz, kavga çıkardınız, işe gelmediniz' diyorlar. Birini ispatlasınlar özür dileyeceğiz. Biz sizi buraya getirirken her şey toz pembeydi hiçbir sorun yoktu. Şimdi mağdur olan işçi olan kapının önüne koyuluyor” dedi.

“YÜZDE 42 ENGELLİYİM, ÇIKARILDIM”

Engelli kadrosundan belediyeye girdiğini ve yüzde 42 engelli olduğunu söyleyen Yavuz Selim Arslan, “4-5 engelli arkadaşımız da işten çıkarıldı. Yüzde 60, yüzde 80 engeli olanlar vardı. Niye engelli arkadaşlarımızı çıkardınız? Ben 32 yaşındayım ve içki, sigara ağzıma sürmedim. Bu iftirayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“İDDİALARI KANITLASINLAR”

5 yıl belediyede çalıştığını söyleyen Evin Çelik de, “İş sırasında, iş saatlerinde alkol alınmışsa tutanak tutması gerekiyordu. Eğer özel hayatımda içiyorsam bu benim hayatım. Günahı sevabı bana. İddialarını kanıtlasınlar. Bize destek olamayan halkımız bugün biz çıkarıldık, yarın siz ya da sizin yakınınız çıkarılacak. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” diye konuştu.