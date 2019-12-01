Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü

Olay Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G., uyuşturucu parası yüzünden annesi Durdu G. ile tartıştıktan sonra evin camlarını kırdı. Tartışmanın üzerine Durdu G.’nin büyük oğlu, annesini kendi evine götürdü.

Durdu G., oğlunun sakinleştiğini düşünerek dün evine döndü. Erol G., yine annesinden uyuşturucu parası istedi ancak olumsuz yanıt alınca kavga çıkardı. Sesleri duyan komşuların araya girmesiyle tartışma son buldu.

YÜKSEK DOZDA AĞRI KESİCİ İÇMİŞ

Akşam saatlerinde Erol G., diş ağrısı nedeniyle rahatsızlanınca Durdu G., ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri Erol G.’nin yüksek dozda ağrı kesici aldığı için rahatsızlandığını belirleyerek, onu hastaneye götürdü.

ABLASINDAN DA UYUŞTURUCU PARASI İSTEDİ

Tedavi edildikten sonra gece saatlerinde eve gelen Erol G., annesiyle uyuşturucu parası yüzünden yeniden kavga etti. Komşuların müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Bugün sabah saatlerinde ise Erol G., ablasının evine giderek para istedi. Kardeşinin şüpheli hareketleri üzerine ablası, ismi açıklanmayan diğer kardeşini arayarak annesinin evine gitmesini istedi.

KIZLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eve giden kardeşi, annesi Durdu G.’nin kanlar içinde yatakta yattığını gördü. İsmi açıklanmayan kardeş, durumu sağlık ve polise haber verdi. Kardeşleri, Erol G.’yi Cumhuriyet Polis Merkezi’ne teslim etti. Evde çalışma yapan polis ekipleri, Durdu G.’nin başına sert cisimle defalarca vurularak öldürüldüğünü belirledi. Durdu G.’nin kızları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. (DHA)