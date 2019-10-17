Vali Yerlikaya’dan Suriyeli açıklaması!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte gittiği Esenyurt’ta açıklamalarda bulundu. Başka illere kayıtlı Suriyelilerin İstanbul’dan ayrılması için verilen sürenin 29 Ekim’de dolacağını hatırlatan Yerlikaya, “12 Temmuz’dan itibaren İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla başka illere kayıtlı olan Suriyeliler’e süre verdik. Dedik ki ‘eğer İstanbul iline kayıtlı Suriyeli değilseniz kayıtlı olduğunuz illere, ilçelere dönmeniz lazım.’ Bir şey daha söyledik. Eğer şehrimizde kaçak göçmen, yani düzensiz göç varsa onlarla ilgili de tespitlerimizi yapıp alıyoruz” dedi.

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“TESLİM ETTİĞİMİZ İNSAN SAYISI 36 BİN CİVARINDA”

Açıklamasında sayı da veren Yerlikaya, “12 Temmuz’dan bu yana düzensiz göç ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın belirlemiş olduğu Göç İdaresi makamlarına teslim ettiğimiz insan sayısı 36 bin civarında. 5 bin 700 civarında da hiç kayıtlı olmayan Suriyeli misafir sayısına ulaştık. Bunları İçişleri Bakanlığımızın tespit etmiş olduğu Öncüpınar’daki barınma merkezlerine teslim ettik. Bu çalışmalarımız da aralıksız olarak devam ediyor. Her gün bütün ilçelerimizde şehrimize kaçak gelen insanların tespiti ve bunları geri gönderme merkezlerine aktarılması ve kayıtsız olan Suriyelilerin de alınıp Öncüpınar’a götürülmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. DHA