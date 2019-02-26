Validebağ Korusu’ndaki Millet Bahçesi projesi ‘şimdilik’ durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçeleri projesi kapsamında İstanbul'da Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nun da millet bahçesi haline getirilmesine karar verilmişti.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koru için bir proje hazırlayarak onay için İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na göndermişti. İBB'nin hazırladığı millet bahçesi projesinde 354 dönüm olan Validebağ Korusu'nun 35 dönümünde yolların rehabilitasyonunu, ışıklandırma, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, fitness alanları, bisiklet parkuru yapımı gibi inşaat faaliyetleri içeriyordu. Yıllardır koruya yönelik inşaat baskısına karşı mücadele eden Validebağ Gönüllüleri, millet bahçesi projesine karşı da imza kampanya başlattı ve projenin iptali için mahkemeye başvurdu. İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde açılan davada en son ara karar verilerek bilirkişi tayin edildi. Validebağ Gönüllüleri'nin topladığı 11 bin 98 imza da bu sırada İBB Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne iletildi.

KORUDA TAHSİS SORUNU ÇIKTI

İBB Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü 20 Şubat 2019 tarihli yazısı ile Validebağ Gönüllüleri Derneği'ne yanıt vererek projelendirme ve tahsis süreci tamamlanmadığından çalışmaların durdurulduğunu açıkladı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İhsan Şimşek imzalı yazıda “Tarafımızca çalışmaları sürdürülen alanın doğal ve kültürel peyzaj değerleri korunarak, sert zeminlerinin gereken onarım ve rehabilitasyonun planlandığı Validebağ Korusu Millet Bahçesi Peyzaj Projesi'nin projelendirme süreci ve tahsis işlemleri tamamlanmadığından, uygulamaya yönelik çalışmalar tarafımızca durdurulmuştur” denildi. Validebağ Korusu şu an Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmiş durumda. En son 2014 yılında peyzaj projesi gerçekleştirmesi şartı ile 2 yıllığına İBB'ye tahsis edilmiş ancak bu sürece peyzaj çalışması yapılmamıştı. Bu nedenle 2016 yılında tahsis tekrar Milli Eğitim Bakanlığı'na geçmişti.