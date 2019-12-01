Vatandaşın yüzünü güldürecek teklifleri iktidar reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclisindeki AKP'li üyeler, önceki gün suya zam teklifini reddetmişti. Zamma karşı olduklarını söylemişlerdi. Ancak aynı AKP'nin milletvekilleri TBMM'de vatandaşın yüzünü güldürecek kanun teklifleri için de ret oyu verdi… İBB meclisinde yaşananlar ‘şov' olarak kaldı…

6 VEKİLDEN 7 ÖNERİ

Bütçe görüşmeleri TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda tamamlandı. Bütçenin son günü CHP'li 6 Komisyon üyesi Abdüllatif Şener, Süleyman Girgin, Bülent Kuşoğlu, Cavit Arı, Kamil Okyay Sındır ve Emine Gülizar Emecan, 7 önemli konuda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak önergeler verdi. Ancak bu önergelerin tümü AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Reddedilen önergeler şöyle:

– Kamuda asgari ücretle çalışanlar, vergiden muaf olsun.

– Sağlık çalışanları, öğretmenler, din görevlileri ve Emniyet mensupları ile şehit aileleri ve gazilerin ek göstergeleri, yüzde 20 arttırılsın.

– Çiftçilerin tarımsal üretimde kullandıkları mallar ÖTV ve KDV'den muaf tutulsun.

– Elektrik faturalarından, TRT payı, sayaç okuma, kayıp kaçak gideri gibi hiçbir ad altında ücret alınmasın.

– Elektrik ve doğalgaz bedeli, abonelerin gelir düzeyi dikkate alınarak indirimli olarak uygulansın. Engellilere de indirim yapılsın.

– Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), yani prim ödeme gün sayısını dolduran ancak yaş haddine takılanlar için emeklilik hakkı tanınsın.

– Cami, kilise, sinagog ve cemevleri gibi tüm ibadethanelerin tadilat masrafları ve bina giderlerini (elektrik-su-ısınma) Diyanet karşılasın.

ARAÇ ALIMINA KABUL

İktidar bu önergeleri reddederken AKP'li milletvekillerinin verdiği bir önerge kabul edildi ve Ticaret Bakanlığı'na bir otobüs, beş minibüs dahil toplam 110 araç alınması benimsendi. Bu araçlar gümrük kanunu gereği tasfiye edilecekler arasından karşılanacak ve bakanlığın bölge müdürlükleri tarafından kullanılacak.