Yargı paketinde kritik madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda ele alınan yargı paketinin en önemli maddelerinden biri olan ve ”Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” ilkesini getiren hüküm, kabul edildi.

Bu değişiklik Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesine eklendi. 7. madde terör örgütü propogandası yapanlara verilecek cezaları düzenliyor ve bu suçun basın yolu ile işlenmesi hâlinde cezanın arttırılmasını öngörüyor. Çok sayıda gazetecinin de yargılandığı bu maddeye eklenen fıkra ile, haber verme sınırlarını aşmayan eleştiri ve düşünceler artık suç olmayacak.

CHP ve İYİ Parti sözcüleri TBMM'de yaptıkları konuşmada bugüne kadar, muhalifleri susturma amaçlı kullanılan bu maddenin aynı anlayışla devam ettirilmemesini istediler. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise ”Bu madde özgürlüklerle alakalı… İfade özgürlüğü için önemli bir durum getiriyor” dedi.

Terörle Mücadele yasasının 7. maddesinde ‘'Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün yöneticisi olarak cezalandırılır. Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur'' deniliyor. Şimdi bu maddeye ”Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” hükmü ekleniyor.