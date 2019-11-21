Yarım kalan külliyeye bakanlıktan ödenek çıktı

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Fethi Sekin adına memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesinin Doğancık Köyü’nde 1 Ocak 2019’da Fethi Sekin Külliyesi inşaatına başlanmış ancak müteahhittin taşıyıcı firmaya ödeme yapamamasından dolayı inşaata ara verilmişti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları külliye için Kültür ve Turizm Bakanlığından ödenek ayrıldığını açıkladı.

“GEREKLİ ÖDENEK KARŞILANACAK”

Ankara’da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ı makamında ziyaret eden Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, Fethi Sekin külliyesi için bakanlığın ödenek ayırdığını duyurdu.

Şerifoğulları, “Bakan Yardımcımız Serdar Çam da bu konuda gerekli ödeneği karşılayacakları müjdesini bize ilettiler. Söz verdiğimiz gibi şehidimizin adını taşıyan külliyeyi inşallah en kısa sürede Baskil ilçemizde yapacağız” dedi.

Fethi Sekin külliyesine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ne kadar ödenek ayrıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.