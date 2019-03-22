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Mansur Yavaş için YSK’ya başvuran da ‘cinsel tacizci’ çıktı | Son dakika haberleri

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın adaylığının ‘’Sahtecilik’’ iddiası nedeniyle düşürülmesi için YSK’ya başvuruldu. Başvuruyu yapan Rıfat Çiçek adlı kişi, ‘’Cinsel taciz, kredi kartı dolandırıcılığı, yol kesme, yağma, hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık ve yaralama suçlarından 52 yıl hapse mahkum edilen Tarsus Cezaevindeki bir hükümlü çıktı.

Asuman ARANCA
12:37 -
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Mansur Yavaş için YSK’ya başvuran da ‘cinsel tacizci’ çıktı | Son dakika haberleri

Çiçek Adalet Bakanlığı aracılığıyla YSK'ya gönderdiği dilekçesinde, ‘'Ben bir Türk vatandaşı olarak YSK'nın acilen toplanıp, Mansur Yavaş hakkında kuvvetli suç şüphesini oluşturan bulguların olması sebebi ile ve böyle bir suçu işleyen kişinin başkenti yönetemeyeceği kanaati ile adaylığı düşürülmelidir'' dedi. YSK ise bu başvuruyu reddetti.

AYNI ‘OSMANIM' GİBİ

Yavaş hakkında daha önce sahte senet suçlamasında bulunan Necmetin Kesgin hakkında da çocuklara yönelik cinsel istismar davası bulunuyor. Kesgin, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘'Resmi belgede sahtecilik” suçundan 4 yıl, “Şantaj” suçundan 1 yıl 3 ay 6 gün, “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da, Mansur Yavaş hakkında YSK'ya başvuruda bulunan kişinin halen cezaevinde hükümlü olduğunu belirterek ‘'Bu şahıs, cinsel taciz, yağma ve pek çok suçtan 52 yıl ve ayrıca 62 ay 52 gün hapis cezası almış Rıfat Çiçek'tir. Son dönemde ortaya çıkan sürpriz şikayetçilerin kriminal profili FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ün adi suçlulardan, uyuşturucu kaçakçılarından ve PKK'lı teröristlerden oluşan ‘Osmanım' dediği gizli tanıkları hatırlatıyor'' dedi.

Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili olarak basın toplantısı düzenlemiş ve “Bu iddianameyi düzenleyen savcının da KPSS soruşturmasından dolayı sıkıntı olması bu yöntemin nereden miras kaldığı hakkında fazlasıyla düşündürücüdür” demişti. Yavaş söz konusu iddiaları ortaya atan kişiyle ilgili olarak ise “Yüzde 80 şizofren raporu bulunduğunu, belgede sahtecilikten hapis cezasına çarptırıldığını, çocuk istismarından da halen yargılandığını” söylemişti. Yavaş’ın adaylığı ile ilgili YSK kapısını çalan başka bir kişinin ise “Cinsel taciz, kredi kartı dolandırıcılığı, yol kesme, yağma, hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık ve yaralama” suçlarından ceza alması dikkat çekti.

 

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Son güncelleme: android-time 12:55 22.03.2019
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