Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Yeni askerlik sistemi için gözler Meclis’te!

Yüz binlerce askerlik yaşı gelen vatandaş yeni askerlik sistemini araştırıyor. ‘Tek tip' olarak da adlandırılan yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek merak ediliyor. Peki yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik süresi ne kadar olacak? İşte bedelli askerlik ücreti ve diğer merak edilenler…

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

TBMM Genel Kurulunda, milletvekilleri Askeralma Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde söz aldı. Askerlik süresinin 6 aya düşmesi halinde halihazırda askerlik yapan 130 bin askerin terhis olması söz konusu… Öte yandan bedelli askerlik de gündemde.. Yeni sistem ile ilgili hararetli tartışmalar devam ediyor. TBMM'de 12 Haziran'da yapılacak görüşmelerin ardından yeni askerlik sistemi ile ilgili ayrıntılar netleşecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni askerlikte bedelli askerlik ücreti, (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) formulüyle hesaplanacak.

Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

6 AYDA BİR ZAM YAPILACAK

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ HAKKINDA DETAYLAR

Kanun teklifinde, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı askerlik hizmeti yapmaya mecbur olduğu belirtilerek, askerlik hizmet süresinin er ve erbaşlarda altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Erbaş ve erlerin istekli olanların, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecekse sürenin sonunda terhis edilecek.

Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç miktarı ve tahsis oranını Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılır.

Yedek subay adayları dört yıllık veya daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışı eğitim kurumu mezunu olanlardan seçilecek.

Yedek astsubay adayları iki ve üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca denkliği kabul edilen yurtdışı öğrenim kurumu mezun olan adaylardan seçilecek.

Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.