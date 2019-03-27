Yeni bir Yozgat kuracağız

ADAYLAR ANLATIYOR

Özışık, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun'un “Bu seçimler, bir tarafta vatan, millet sevdalısı babayiğitler, diğer tarafta milletinin ve ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak için kurşun sıkan PKK'lılar, Darbeciler, FETÖ'cüler arasında bir seçim haline geldi” yolundaki sözlerini şiddetle kınadıklarını belirtti. “Konuyu yargıya taşıyoruz. AKP İl başkanı Çelebi Dursun, bu açıklamasıyla Türk kültür, örf, adet ve geleneklerini hiçe saydı” dedi.

Özışık, şehrin mevcut sorunlarının çözümlenebilmesi için, kabuğun kırılarak, yeni alanlara açılması gerektiğini söyledi. Özışık şunları anlattı: “Divanlı Hızlı Tren İstasyonu baz alınarak, yeni bir şehir kurma zorunludur. İstasyonla Milli Parkımız Çamlık arasındaki bölge konut alanları, çevre yolu kenarında ticari alanlar planlamalıdır. Yeni belediye başkanı bu büyük projeyi yapmaz ise Lise Caddesi'nin taşı ile uğraşırsa yazık olur. Okullar, buğday pazarı, hayvan pazarı, terminal, stadyum zaman içinde bu bölgeye taşınmalıdır” dedi.