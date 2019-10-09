Yeni İBB yönetiminden dikkat çeken istinaf başvurusu

Beşiktaş Etiler'de ünlü alışveriş merkezi Akmerkez'in hemen arkasında bulunan milyon dolarlık 18 dönümlük arazi, 1984 yılında eski AKP'li Meclis Üyesi İsmail Akyıldız ve akrabaları tarafından satın alındı. Planlarda düşük yoğunluklu konut ve yeşil alanda kalan ağaçlarla kaplı arazinin imar durumu, AKP'li meclis üyesi İsmail Akyıldız'ın girişimleri sonucunda 2017 yılının temmuz ayında İBB Meclisi oturumları sırasında oy çokluğu ile kabul edildi. Değişiklik ile 18 bin metrekarelik arazideki, 13 bin 600 metrekarelik inşaat hakkı, 2 bodrum kat emsal dışı bırakılarak yaklaşık 40 bin metrekareye çıkarıldı. Arazinin fonksiyonu da konut ve yeşil alandan “ticaret” fonksiyonuna alındı. Araziye; alışveriş merkezleri ile otel, motel gibi konaklama tesisleri, rezidans yapılabilecekti.

CHP DAVA AÇTI

Plan değişikliğinin iptali için eski CHP'li Meclis Üyesi Serdar Bayraktar dava açtı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, planı 19 Temmuz 2019 tarihinde iptal etti. İptal kararında, plan değişikliği ile yeşil alan fonksiyonunun kaldırıldığı, nüfus ve inşaat alanının artırıldığı, ulaşımda yoğunluk sorunuyla karşı karşıya kalınacağı, nüfus yoğunluğunun artmasının donatı dengesini bozacağı belirtildi. İptal kararı 23 haziran seçimlerinin ardından İBB yönetimi değiştikten sonra 19 Temmuz 2019 tarihinde çıktı.

YENİ İBB YÖNETİMİNDEN DİKKAT ÇEKEN İTİRAZ

İBB'deki CHP'li meclis üyelerinin açtığı dava sonucu iptal edilen kişiye özel rant yaratan imar planının iptal kararı istinafa taşındı. İptal kararının yürütmesinin durdurulması için arazinin sahibi AKP'li İsmail Akyıldız'ın eski yönetim kurulu üyesi olarak gözüktüğü Edap İnşaat'ın yanı sıra CHP yönetimine geçen İBB'den de dikkat çeken bir itiraz geldi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul 4. İdare Mahkemesi Başkanlığı'na İBB Başkanlığı adına 27 Ağustos 2019 tarihinde istinaf başvurusu yapıldı. Başvuruda, planın şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve hukuka uygun olduğu belirtilerek iptal kararının kaldırılması talep edildi.

İBB:İSTİNAF YASAL ZORUNLULUK

Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada, yasal zorunluluk olduğu için istinaf mahkemesine gidildiği belirterek, teknik birimlerin idare mahkemesinin verdiği iptal kararının gereğinin yapılacağı kaydedildi. Açıklamada “İdare mahkemesi kararları 30 gün içinde zaten uygulanmak zorunda. Teknik birimler mahkeme kararının gereğini yapacaklar. Ancak yasal zorunluluk olduğundan istinaf edilmiş durumda. İstinaf, mahkeme kararının uygulamasını durdurmaz. Yönetimimizce, kamu yararını gözeten ve uyulması zorunlu olan mahkeme kararlarının gereği ivedilikle yapılacaktır” denildi. İmar planı değişikliğine İBB Meclisi'ndeki oturumlar sırasında itiraz eden dönemin CHP'li üyesi Hüseyin Sağ, “AKP'li meclis üyesine ait arazi eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde ranta açıldı. CHP'li meclis üyeleri olarak dava açtık, rantı önledik. İBB yönetimi, kamu yararı olmadığı için kararı istinafa taşıma hakkını kullanmayabilirdi. İptal kararının uygulanıp uygulanmayacağını bekleyip göreceğiz” dedi.