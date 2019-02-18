Yıldırım garsonunu müşavirliğe atadı | Son dakika haberleri

Bugün TBMM Başkanlığından istifa etmesi beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın ayrılmadan önce yakın çalışma ekibinde bulunanlara kıyak geçtiği ve bu durumun da personel arasında tepkiye neden olduğu anlaşıldı. Buna en somut örnek olarak da, Yıldırım'ın özel garsonu Zeynel Nar'ı müşavir kadrosuna alması oldu. Böylece Nar, ek göstergeden de yararlanacak.

BU YOLSUZLUKTUR

Gelişmeleri Sözcü'ye değerlendiren ve buna benzer olayların yaşandığını belirten CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal şunları söyledi: “TBMM başkanlığından İsmail Kahraman da ayrılırken yakın ekibindekilere kıyak geçip müşavir yaptı. Hatta özel berberini meclis kadrosuna aldırdı. Binali bey de ondan geri kalmadı. Bazıları da şoförlerini istisnai kadrodan memur yaptılar. 657 sayılı kanunun ilgili maddesinde teknik elemanlar için kullanılan bu maddeyi keyfi olarak görev ve yetki suiistimaline çevirdiler. KPSS ile alınması gereken göreve ileri yollarla memur alınıyor. Bu yolsuzluktur, liyakatsizliktir, kayırmadır. Kendi garsonunu müşavir yapan meclis başkanı Allah korusun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa kim bilir neler yapar. Giderayak kadrolaşmak görevi kötüye kullanmaktır.” Zeynel Nar'ın TBMM lokantasında şef garson olduğu ve bundan sonra da müşavir unvanı ile garsonluğu sürdüreceği bildirildi.