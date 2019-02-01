Yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre Kayseri – Malatya karayolu Pazarören mevki yakınlarında 45 HD 0345 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralananları çevredeki hastanelere kaldırdı.Hafif yaralanan 24 yolcu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

PINARBAŞI MALATYA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan, yoğun kar yağışı dolayısıyla Pınarbaşı-Malatya yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde, Pınarbaşı güzergahını kullanarak Malatya’ya gitmek isteyen araçların geçişine izin verilmiyor.

KAYSERİ (İHA)