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YSK Başkanı’ndan son dakika seçim açıklaması

YSK'dan gece yarısı İstanbul seçimleriyle ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada Sadi Güven, "Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir" dedi.

23:59 -
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YSK Başkanı’ndan son dakika seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, İstanbul İl'ine bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında, Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatılmıştır. Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir.”

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