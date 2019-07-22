Yunanistan Ege’de 19’uncu adamızı işgale hazırlanıyor

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de suni gündem yaratarak Türkiye'yi ve dünyayı oyalarken, Ege Denizi'nde 19'ncu adamızı da sessiz sedasız işgale hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri, emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “Girit Adası'nın kuzeybatısında bulunan Küçük Çuha Adası yüzlerce yıldır Türk toprağı olup Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Yunanistan, Türkiye'ye ait adayı 2004'te yerleşime açtı” diye konuştu.

Küçük Çuha Adası'nın kuzeyine ve orta kısımlarına konut inşa eden Yunanistan, adayı turizme de açtı. 40 kişinin yaşadığı adaya Belediye Başkanı olarak atanan Andreas Çarçalakis'in mazbatası yok. Girit Adası'nın, Venedik ile yapılan 24 yıllık zorlu bir savaştan sonra Sultan IV. Mehmet döneminde 1669 yılında fethedildiğini, bu ada ile birlikte adanın etrafındaki Küçük Çuha ve Gavdos Adası dahil toplam 14 ada, adacık ve kayalıkların da Osmanlı Devleti'nin egemenliğine girdiğini belirten Ümit Yalım, şunları söyledi:

“Yunanistan, adaya yerleşeceklere ev, arsa ve ayda 500 avro maaş vaat ederek ada nüfusunu artırmaya çalışıyor. Yunanistan, bundan sonraki aşamada, diğer adalarımızda yaptığı gibi Küçük Çuha Adası'na da asker ve silah yerleştirerek, adayı işgal etmeye çalışacak.”

STRATEJİK ÖNEMDE

Ümit Yalım, Küçük Çuha Adası'nın, Ege Denizi'nden Akdeniz'e geçişi sağlayan Kitira Geçidi'ni kontrol eden, stratejik öneme sahip bir ada olduğunu kaydederek şöyle dedi: “ Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası'nı işgal etmesi halinde Kitira Geçidi'nin kontrolü tamamen bu ülkeye geçecek ve Türk gemilerinin Ege'den Akdeniz'e geçişleri önemli ölçüde zorlaşacak ve engellenecektir. Yunanistan'ın işgal hazırlığını engellemek için; Bakanlar Kurulu tarafından diplomatik ve siyasi ve işgali önleyici askeri tedbirler alması için TSK'ya direktif verilmeli. Adada Türk Deniz Üssü kurularak Kitira Geçidi kontrol altında tutulmalıdır. Bütün bu uyarılara rağmen Yunanistan önümüzdeki aylarda adayı işgal ederse, bazı yetkililer işgalden hukuken ve kanunen sorumlu olacaktır.”