Yurttan işsizlik manzaraları

Evren DEMİRDAŞ, İsmail AKDUMAN, Tamer YAVUZ / SÖZCÜ

İŞKUR önünde ‘Umut' kuyruğu

Elazığ İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde 9 ay süresince çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 500’ü temizlik, 172’si güvenlik olmak üzere toplam 672 kişinin işe alınacağı daha önceden duyurulmuştu.

16 – 20 Eylül tarihlerinde başvuruların alınacağı programda, 24-25 Eylül tarihlerinde ise noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kurada ismi çıkanlar ise 1 Ekim 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında belirlenen yerlerde devlet dairesinde çalışma imkanına sahip olacak.

Elazığ'da 9 ay sürecek Toplum Yararına Program kapsamında toplam 672 kişi istihdam edilecek. Cuma gününe kadar müracaatların yapılacağı TYP'ye ilk gün 3 bin 700 kişi müracaat etti.

İş umudu için sabahın erken saatlerinde İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, “9 aylık çalışma süresinden sonra ne yapacağız?” diyerek yetkililere seslendi.

“BU DEVİRDE ADAMIN VARSA EKMEK YERSİN”

İŞKUR önünde oluşan kuyruğa rezillik olarak yorumlayan işsiz Veysi Bora, ”Milletin halini görüyorsunuz, rezillik başka bir şey yok böyle bir görüntü Avrupa'nın hangi ülkesinde var mı, halimiz ne olacak? Dokuz aylık işte çalıştık diyelim sonra ne olacak millet gene aç, yine ortada kalacak. Elazığ gibi nüfusu düşük bir ilde böyle bir kuyruk olabilir mi güneşin altında bekliyoruz. Bu devirde adamın varsa ekmek yersin yoksa açsın Allah milletimizin yardımcısı olsun, Allah gene devletimize milletimize zeval vermesin” diye konuştu.

“OKUL OKUYAN DA AÇ OKUMAYAN DA AÇ”

26 yaşında estetisyen Soner Kandil ise,”26 yaşındayım lise mezunuyum 9 aylık bir iş çok fazla bir işe yaramayacak ama en azından insanların karnını iyi kötü doyurabiliyor. Burası bir umut kuyruğu milyonlarca insan bu kuyruklarda bekliyor. Benim güvenlik sertifikam ve estetisyenim ayriyeten ama şartlar gerçekten çok kötü estetisyen olmama rağmen şuan Elazığ'da 1400 liraya sigortasız çalıştım. Birçok yere başvuru yaptım ama hiçbir sonuç alamadım ve şuanda buraya umut bağladım. Yapabileceğimiz bir şey yok okul okuyan da aç okumayan da aç iş umuduyla beklemeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“MEMLEKETTE İŞSİZLİK OLMASA BU KUYRUK OLUR MU?”

57 yaşındaki Kıymet Okay ise,” Durumumuz çok kötü, kiracıyız sara hastası çocuğum var sosyal yardımlaşmadan bir yardım alamıyorum umudumuz burada. Buradaki kuyrukta ülkedeki işsizliğin hangi noktada olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Memlekette işsizlik olmazsa bu kadar kuyruk olur mu iş olsa kim gelir burada bekler? İki gündür bu kuyruklarda bekliyoruz ki ekmeğimiz çıksın. Tayyip Erdoğan'a bunları gösterin.” diye belirtti.

SAMSUN ‘DA DA TABLO AYNI…

Samsun İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde 9 ay süresince çalıştırılmak üzere TYP (Toplum Yararına Program) kapsamı çerçevesinde 1150 temizlik, 232’si güvenlik personeli olmak üzere toplam 1382 kişilik kontenjan için binlerce kişi İş-kur’a akın etti.

16 – 20 Eylül tarihleri arasında yapılacak başvurular sonrasında 24-25 Eylül tarihlerinde ise noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle binlerce kişi arasında şanslı olanlar 9 ay boyunca iş sahibi olacak. Kurada isimleri belli olanlar 1 Ekim 2019- 30 Haziran 2020 tarihleri arasında daha önceden tespit edilen devlet dairelerinde çalışacak.

Samsun’da TYP için başvuru yapmak isteyenler İŞKUR binası önünde kuyruk oluşturdu. Bazı kişiler personel alımı yapacak olan kurumların listesini incelerken bazıları da sırada bekledi. Özellikle kadınların yoğun şekilde bulunduğu kalabalık içinde bazı kadınlar bebekleriyle iş başvurusu yapmaya geldi.

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CHP ÖNÜNDE İŞ NÖBETİ

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) çıkarıldığını söyleyen bir grup işçi CHP İstanbul il binası önünde oturma eylemine başladı. İşçiler yeniden işlerine dönene kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

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