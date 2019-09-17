Yurttan işsizlik, terörle mücadele ve adalet eylemleri
Diyarbakır'da HDP, İstanbul'da AKP ve CHP, Ankara'da da AKP il binaları önünde eylemler sürüyor. Kimi PKK tarafından kaçırılan çocuklarını, kimi kaybettikleri işi, kimi ise cezaevinde tutuklu bulunan çocuklarının yeniden yargılanmasını istiyor. İşte yurttan 'adalet ve demokrasi' eylemleri...
Ekmek artık aslanın midesinde… İşsiz sayısı 2019 Haziran'ında geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2.8 puanlık artış ile yüzde 13'e yükseldi… Genç nüfusta ise (15-24 yaş) işsizlik oranı 5.4 puanlık artış ile yüzde 24.8 oldu. Memleketteki her 4 gençten biri işsiz dolaşıyor. İşsizler ordusu endişe uyandırıyor… Ülkede kayıt dışı işsizlerle birlikte 7 milyon kişi işsizlik kıskacında. İŞKUR önünde uzun kuyrukların sonu gelmiyor. İşsizler biçare… İktidardan medet umuyor…
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP binası önündeki oturma eylemi 15. gününde devam ediyor. Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılmasını isteyen ailelerin sayısı 35’e yükseldi. Gözü yaşlı aileler, çocuklarına bir an önce kavuşmak istiyor.
Askeri okul öğrencisi çocukları FETÖ darbe girişimine katıldıkları için tutuklanan anneler de İstanbul AKP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Çocuklarının FETÖ’cü komutanlarını suçlayan anneler, çocuklarının yeniden yargılanmasını istediler. Ankara’da da KHK mağduru olduğunu söyleyen ve AKP Ankara il binası önünde oturma eylemi yapmaya çalışan Cemal Yıldırım’a izin verilmedi.