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Zehir onayına karanlık gerekçesi

13 termik santralin baca filtresi takmadan ve arıtma tesisi kurmadan 2,5 yıl daha zehir saçmasına izin verilmesi tepkilere yol açtı. Enerji Bakan yardımcısı Abdullah Tancan ise, “Bu santraller Türkiye’deki elektriğin yüzde 17’sini sağlıyor’’ dedi ve ertelemeye onay verdi.

Deniz AYHAN
13:37 -
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Zehir onayına karanlık gerekçesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen torba yasa teklifine eklenen ‘Zehir maddesi' ile baca filtresi takmayan termik santrallere, 2,5 yıl daha ek süre veriliyor. Genel Kurulda da ele alınacak olan değişiklik tepkilere yol açarken Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, “Bu santraller Türkiye'deki elektriğin yüzde 17'sini sağlıyor'' dedi ve ertelemeye onay verdi. Yaklaşık 9 bin megavat gücündeki 13 santralin devre dışı kalmasının enerji sıkıntısına yol açacağı savunuluyor.

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, “Kömür santrallerine, 2019 yılı sonuna kadar çevre yatırımlarını tamamlamaları konusunda süre verildi. Ancak bir kısmının bu yatırımları gerçekleştiremeyeceği tespit edildi. 1 Ocak 2020'de kapatılması gerekiyor. Bu santraller ülkedeki elektrik enerjisinin yüzde 17-18'ini karşılıyor. Bunlara ilave süre verilmesi, aksi taktirde cezai müeyyidenin 20 katı 60 milyon lira yaptırım uygulanması söz konusu” dedi.

“2.5 YIL DAHA ZEHİRLENECEĞİZ”

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada 13 santralin kapatılarak devre dışı kalmasının enerji açığına yol açmayacağını savundu ve şöyle dedi:

“13 termik santralin çevre yatırımları ertelemek tüm Türkiye 2,5 yıl daha zehirleyip, tüm ülkeyi gaz odasına kapatmak demektir. Bu santraller filtre sistemi kurana kadar kapatılmalı. Filtreyi KİT ve devlet kuruluşu olan TEMSAN yapabilir. TEMSAN zaten benzer üretimler yapıyor. Santrallerin faaliyetini filtre takılana kadar durdurduğumuzda ihtiyacımız olan enerjiyi, kalan santrallerin yüzde 78 olan kapasitelerini yüzde 88'e çıkararak ve barajlardan gelen kapasite kullanımını da yüzde 22'den 35'e çıkararak çözmüş oluruz. Elektrik açığı ve enerji sıkıntısı da doğmaz”

 ZEHİR SAÇAN 13 SANTRAL

Termik santraller         Kapasite (MW)                     Sahibi

Afşin-Elbistan A           1.355                           Çelikler Holding

Seyitömer                      600                            Çelikler Holding

Tunçbilek                       365                           Çelikler Holding

Orhaneli                        210                            Çelikler Holding

Afşin-Elbistan B          1.440                           EÜAŞ (Kamu)

18 Mart Çan                  320                             EÜAŞ (Kamu)

Çayırhan                        620                            Ciner Enerji

Kangal                           457                            Konya Şeker

Soma                             990                            Konya Şeker

Kemerköy                     630                            Limak-İçtaş

Yeniköy                        420                            Limak-İçtaş

Çatalağzı                      300                            Bereket Enerji

Yatağan                       630                            Bereket Enerji

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