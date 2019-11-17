Zehir onayına karanlık gerekçesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen torba yasa teklifine eklenen ‘Zehir maddesi' ile baca filtresi takmayan termik santrallere, 2,5 yıl daha ek süre veriliyor. Genel Kurulda da ele alınacak olan değişiklik tepkilere yol açarken Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, “Bu santraller Türkiye'deki elektriğin yüzde 17'sini sağlıyor'' dedi ve ertelemeye onay verdi. Yaklaşık 9 bin megavat gücündeki 13 santralin devre dışı kalmasının enerji sıkıntısına yol açacağı savunuluyor.

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, “Kömür santrallerine, 2019 yılı sonuna kadar çevre yatırımlarını tamamlamaları konusunda süre verildi. Ancak bir kısmının bu yatırımları gerçekleştiremeyeceği tespit edildi. 1 Ocak 2020'de kapatılması gerekiyor. Bu santraller ülkedeki elektrik enerjisinin yüzde 17-18'ini karşılıyor. Bunlara ilave süre verilmesi, aksi taktirde cezai müeyyidenin 20 katı 60 milyon lira yaptırım uygulanması söz konusu” dedi.

“2.5 YIL DAHA ZEHİRLENECEĞİZ”

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada 13 santralin kapatılarak devre dışı kalmasının enerji açığına yol açmayacağını savundu ve şöyle dedi:

“13 termik santralin çevre yatırımları ertelemek tüm Türkiye 2,5 yıl daha zehirleyip, tüm ülkeyi gaz odasına kapatmak demektir. Bu santraller filtre sistemi kurana kadar kapatılmalı. Filtreyi KİT ve devlet kuruluşu olan TEMSAN yapabilir. TEMSAN zaten benzer üretimler yapıyor. Santrallerin faaliyetini filtre takılana kadar durdurduğumuzda ihtiyacımız olan enerjiyi, kalan santrallerin yüzde 78 olan kapasitelerini yüzde 88'e çıkararak ve barajlardan gelen kapasite kullanımını da yüzde 22'den 35'e çıkararak çözmüş oluruz. Elektrik açığı ve enerji sıkıntısı da doğmaz”

ZEHİR SAÇAN 13 SANTRAL

Termik santraller Kapasite (MW) Sahibi

Afşin-Elbistan A 1.355 Çelikler Holding

Seyitömer 600 Çelikler Holding

Tunçbilek 365 Çelikler Holding

Orhaneli 210 Çelikler Holding

Afşin-Elbistan B 1.440 EÜAŞ (Kamu)

18 Mart Çan 320 EÜAŞ (Kamu)

Çayırhan 620 Ciner Enerji

Kangal 457 Konya Şeker

Soma 990 Konya Şeker

Kemerköy 630 Limak-İçtaş

Yeniköy 420 Limak-İçtaş

Çatalağzı 300 Bereket Enerji

Yatağan 630 Bereket Enerji