Hilmi Türkmen Kimdir

1973’te Trabzon‘un Şalpazarı ilçesinde doğan Hilmi Türkmen, ilköğrenimini ve hafızlığını Trabzon’da, liseyi Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar‘da mesleğe başlayan Türkmen’in, Klasik Türk Sanatları Vakfı kuruculuğu ve mütevelli heyeti üyeliği, Hukukcular Derneği yönetim kurulu üyeliği gibi üyelikleri oldu. Türkmen, , siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kollarında başladı, Fazilet Partisi’nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti‘nin kuruluş süreci ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 Genel ve 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yapan Türkmen, 2003–2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi. 2004 yılında Yerel Seçimlerinden sonra Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yapan Türkmen, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve iki kız, iki erkek çocuk babası olan Hilmi Türkmen, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı oldu.