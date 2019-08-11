İSBAK’tan istifa eden Bahaddin Yetkin’den ilk açıklama: Fikirlerimden dolayı pişman değilim

Bahaddin Yetkin'in sosyal medya hesapları üzerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında yapılan hakaret içerikli paylaşımları beğendiği için eleştirilmişti. Bahaddin Yetkin, konuyla ilgili Biz10 TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yetkin, şunları söyledi:

İçinde bulunduğumuz teknoloji dünyasında maalesef iyi şeylere kullanabildiğimiz gibi teknolojiyi insanların geçmişlerini didik didik etmek suretiyle, haysiyet cellatlığına da kullanılabiliyor. Hayatın gerçeği, biz güçlü insanlarız.”

Yetkin, “Keşke bu Tweetleri atmasaydım diyor musunuz” sorusuna ise, “Yok, açık söyleyeyim, ben hiçbir zaman fikirlerimden dolayı pişman değilim. Fikrimi değiştirmiş olsam da değiştirdim derim. Çünkü insan da her zaman aynı fikirde kalacak değil” ifadelerini kullandı.